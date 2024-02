Clermont-Marsiglia | Ligue 1 | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è una partita della ventiquattresima giornata della1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabiliDopo l’esonero di Gattuso e con la squadra affidata a Gasset, ilsembra aver ripreso la propria corsa. Due vittorie in altrettante partite per il nuovo ed esperto tecnico, anche se c’è da dire sono arrivate entrambe al Velodrome. E nella serata di sabato c’è il primo vero banco di prova contro ilin trasferta, una formazione che non sta passando un buon periodo – non vince da sei partite – e che per cercare la salvezza avrebbe bisogno di un cambio di rotta immediato. Gasset, allenatore del(AnsaFoto) – Ilveggente.itAnche Aubameyang e compagni, comunque, hanno bisogno di punti: la ...