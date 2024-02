Cinema | le uscite del weekend 1°-3 marzo | debutta “Dune – Parte 2”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Fioccano diverse novità alneldal 1° al 3, tra le quali spicca2, diretto da Denis Villeneuve. Il sequel del kolossal di fantascienza nato dalla penna di Frank Herbert non è la sola novità da recuperare sul grande schermo nel primo finesettimana di. Di seguito, tutti i nuovi titoli. Ildal 1° al 3regalerà diverse novità alper il pubblico, tra le quali spicca2, di Denis Villeneuve. Originariamente previsto in sala a novembre 2023, il film è slittato a causa dello sciopero combinato di attori e sceneggiatori che, oltre a porre uno stop ai lavori, ha comportato anche un freno alle attività promozionali. Il lungometraggio è poi ...

Avvistato Johnny Depp al Museo del Cinema di Torino: A Torino ha voluto visitare il Museo del Cinema con la mostra in corso “Il mondo di Tim Burton”' in cui c'è anche lui. E’ un po’ come se fosse andato a visitare sé stesso. Depp è rimasto molto colpito ...r101

Rocky 3 senza 'Eye of the Tiger' Stallone aveva scelto una canzone dei Queen: Dopo aver rinunciato ad inserire in Rocky 3 uno dei brani più famosi dei Queen, Sylvester Stallone coinvolse i Survivor, che composero Eye of The Tiger.cinema.everyeye

Cinema al Cinema, film in uscita e loro caratteristiche tecniche | Marzo 2024: Di seguito trovate l’elenco di tutte le uscite Cinematografiche del mese di marzo con relative caratteristiche tecniche. Le uscite sono però settimanali, con le caratteristiche tecniche che vengono sp ...hdblog