Cinema | è morto a Roma all' età di 92 anni il regista Paolo Taviani

Scomparso l'attore che recitò per Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni e Giovanni Veronesi. Il suo ultimo film è stato Romeo è Giulietta, diretto da Giovanni ... (movieplayer)

Il Cinema italiano è in lutto per la morte del noto attore, protagonista anche in questi giorni nelle sale Cinematografiche. Purtroppo la notizia più brutta è ... (caffeinamagazine)