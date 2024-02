Cina | migliorera’ ulteriormente strutture di ricarica per NEV

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pechino, 29 feb – (Xinhua) – Lapromuovera’la costruzione di infradiper servire meglio i veicoli a nuova energia, ha dichiarato oggi un funzionario del ministero dei Trasporti. Il vice ministro dei Trasporti Wang Gang ha dichiarato in un briefing con la stampa che quest’anno il ministero intende costruire 3.000 colonnine die 5.000 posti autobili nelle aree di servizio delle autostrade. Guidera’ inoltre tutte le localita’ a fornire misure di garanzia del servizio mirate in base al flusso di traffico nelle diverse regioni e ai diversi periodi durante le vacanze, ha affermato Wang. Il vice ministro ha sottolineato che per soddisfare le richieste didurante le festivita’ saranno attuate misure ...