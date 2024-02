Cina | Hunan | erede promuove tecnica della laccatura in stile Chu 2

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Changsha, 29 feb – (Xinhua) – Opere d’arte rivestite consono esposte nello studio di Hao Guanxiong a Changsha, nella provincia centrale cinese dello, ieri 28 febbraio 2024. Il rivestimento artigianale coninChu ha preso forma durante il periodo delle Primavere e degli Autunni (770 a.C.-476 a.C.) e il periodo degli Stati Combattenti (475 a.C.-221 a.C.). Nel corso delle ultime migliaia di anni, questo artigianato orientale e’ stato utilizzato principalmente per le opere d’arte di intaglio del legno ed e’ famoso per la sua complicata realizzazione, gli stili distinti, i vari modelli e i colori saturi. Nel 2011, l’artigianato e’ stato inserito nell’elenco dei patrimoni culturali immateriali di livello nazionale. Hao, nato nella provincia centrale cinese dello Hubei nel ...

Pechino, 07 feb – (Xinhua) – Il ministero per la Gestione delle Emergenze e un altro dipartimento governativo ieri hanno attiva to una risposta di emergenza ... (romadailynews)

Cina: Hunan, erede promuove tecnica della laccatura in stile Chu (1): Changsha, 29 feb – (Xinhua) – Hao Guanxiong realizza laccature nel suo studio di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, ieri 28 febbraio. 2024. Il rivestimento artigianale con ...romadailynews

Cina: Hunan, parco forestale nazionale di Zhangjiajie innevato: Zhangjiajie, 23 feb – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 22 febbraio 2024, mostra il paesaggio del parco forestale nazionale di Zhangjiajie dopo una nevicata nella provincia centrale ...romadailynews

Ondata di gelo in Cina: emesso il livello di allerta arancione per il freddo: Avviso di maltempo in Cina: temperature in picchiata e neve a Pechino La Cina si trova ad affrontare una serie di avvisi di maltempo, con un’ondata di freddo che sta colpendo il paese e portando ...meteogiornale