Cina | crea zona cooperativa commerciale a Shanghai per favorire scambi con estero

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pechino, 29 feb – (Xinhua) – Laha pubblicato un piano generale per una nuovadi cooperazione, con l’obiettivo di promuovere glicommerciali internazionali. Secondo l’Amministrazione generale delle dogane (GAC), laEastern Hub International Business Cooperation Zone, un’area di 880.000 metri quadrati vialloPudong International Airport, consente ai visitatori stranieri su invito che entrano dall’aeroporto di soggiornare entro 30 giorni dall’arrivo senza la verifica del visto. Inoltre, i loro effetti personali avranno accesso a un controllo di sicurezza accelerato. Le misure favorevoli che offrono praticita’ per incontri d’affari e trattative mirano a soddisfare meglio le esigenze ...

Pechino, 21 feb – (Xinhua) – Fino a ieri 20 febbraio, un totale di 214 citta’ in 29 province cinesi avevano istituito meccanismi di ... (romadailynews)

Lo sconcerto è stato tanto quando, lo scorso ottobre, si diffuse un video di un operaio in tuta da lavoro che orina dentro a una enorme vasca contenente, a ... (gamberorosso)

I tre droni e la super intelligence cinese: cosa svelano le foto satellitari: La foto che sta circolando sui social risalirebbe allo scorso novembre e mostrerebbe sostanzialmente tre droni parcheggiati presso l'aeroporto di Anshun. Ecco qual è la strategia della Cina ...ilgiornale

Borsa, Country Garden trasCina giù le piazze asiatiche: La richiesta di liquidazione presentata contro lo sviluppatore immobiliare cinese induce gli investitori al pessismismo ...ilsole24ore

L'IA non ruberà il lavoro, ma se l'Ue non investe la Cina ci "invaderà": “L’IA non ruberà il lavoro agli italiani, questa isteria di massa deve finire”. A dirlo è il professor Giuliano Noci, prorettore del Polo ...affaritaliani