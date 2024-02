Cina | CMSA | programma di esplorazione lunare con equipaggio procede senza intoppi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pechino, 29 feb – (Xinhua) – La China Manned Space Agency () oggi ha dichiarato che ilcinese diconstando, con il razzo Long March-10, il veicolo spaziale conMengzhou, il landerLanyue e la tuta per l’allunaggio in fase di sviluppo prototipale. Laintende far atterrare i propri astronauti sulla Luna entro il 2030 per effettuare esplorazioni scientifiche. Il piano prevede il lancio di due razzi vettori per inviare nell’orbitarispettivamente un veicolo spaziale cone un lander. Entrambi effettueranno un rendezvous e si ...