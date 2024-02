Cina | aerei COMAC iniziano voli dimostrativi nel Sudest asiatico

Realizzata nel deserto del Taklamakan, servirà come bersaglio per lo sviluppo di nuovi sistemi antinave cinesi (wired)

Cina: +7,2 mld viaggi interregionali durante spostamenti per Festa primavera: Pechino, 29 feb – (Xinhua) – Piu’ di 7,2 miliardi di viaggi interregionali sono stati effettuati in Cina tra il 26 gennaio e il 27 febbraio, nei primi 33 giorni della corsa ai viaggi per la Festa di ...romadailynews

Guerra, offensiva russa su tutto il fronte ucraino. Centinaia di raid in 24 ore. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, offensiva russa su tutto il fronte ucraino. Centinaia di raid in 24 ore. LIVE ...tg24.sky

Difesa: Singapore Airshow, Airbus si scusa per aver impedito a cinesi di visitare un aereo: In una serie di post divenuti subito virali sui social media della Cina, alcuni visitatori cinesi hanno lamentato ... dal momento che intende visitare "un aereo tedesco". Dopo aver verificato che il ...agenzianova