CIE Nuovo open day il 2 e il 3 marzo nei Municipi III | V | XI | XIII e XV

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – GliDay dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono anche nel mese dicon le aperture straordinarie degli uffici anagrafici deiIII, V, XI,e XV nella giornata di sabato 2e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme alpunto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 3. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 1°, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. “Anche nel primo weekend diRoma Capitale conferma l’impegno a facilitare la cittadinanza nella richiesta della carta ...