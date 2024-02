Ciclone Osimhen sul Mapei Stadium Piovono gol | i neroverdi affondano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Comincia come aveva finito Alessio Dionisi, Emiliano Bigica. Ovvero perdendo, in casa, segnando e subendo, suo malgrado, prima la rimonta degli avversari e poi una classifica che è la stessa del suo predecessore, ma con una gara in meno da giocare e un passivo terrificante. Il problema, del resto, per l’allenatore barese, catapultato in prima squadra dalla Primavera, è lo stesso che aveva Dionisi, ovvero che in campo mica ci vanno i tecnici, ma le squadre. E, a proposito di squadre, il Sassuolo è quello che ha perso con l’Empoli (e anche da altri) subendo tre gol, figuriamoci se può salvare la pelle contro il Napoli cui servono europunti e che ai margini della partita resta solo finchè non ingrana, ovvero al 30’. Fin lì la mossa di Bigica (4-3-3 in fase di possesso, 4-5-1 senza palla) paga, con iche vanno addirittura in ...