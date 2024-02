Ciclo rifiuti e cave | Confindustria attacca l’inerzia delle istituzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiTroppi ritardi. Il vice governatore della Campania Fulvio Bonavitacola, ospite questo pomeriggio dial Centro per l’Impiego ad un convegno suie sulle, non le ha mandate a dire ai Comuni e all’Atorei, secondo l’assessore regionale, di essere in pesante ritardo nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. La delicata materia è stata affrontata anche dall’assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello. La discussione è partita evidenziando come in materia di trattamento deila provincia di Benevento risulti la 1° in Campania e nel Sud per raccolta differenziata (72,8% = + 17% sulla media regionale) e per tasso di riciclaggio (52,99%), confermando un trend che continua a crescere. Nonostante questo, tuttavia, ...