Ciclismo in lutto | incidente in allenamento | muore il 18enne spagnolo Pujalte

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilè in. La Federazione ciclistica della Murcia ha annunciato la morte del giovane corridoreJuan, di 18 anni, a seguito di unavvenuto durante gli allenamenti sulle strade della Murcia, nel sud-est della Spagna. Secondo quanto riferito dai media locali, il corridore del Valverde Team-Ricardo Fuentes, squadra spagnola U23, ha riportato danni alla milza e ai reni, oltre a trauma cranico ed emorragia interna.è morto nell’ospedale di Cartagena a causa delle numerose ferite riportate. Alejandro Valverde si è detto costernato per la morte del giovane: “Non ci sono parole per consolare i suoi genitori. Le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace“. Restano ancora da chiarire le circostanze della morte del giovane ...