Ciclismo | grave infortunio per Cecilie Uttrup Ludwig | a rischio l' intera stagione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 - Neanche il tempo di far entrare pienamente nel vivo la nuovache ilfemminile rischia di aver già perso una delle protagoniste più attese:sarà costretta a fermarsi a lungo a causa della frattura dell'osso sacro. I dettagli Per la danese è risultata fatale la caduta occorsa sabato in occasione dell'Omloop Het Nieuwsblad 2024: un brutto tonfo sulla schiena che purtroppo non si è risolto con una 'semplice' contusione da smaltire magari nel giro di poche settimane. In realtà, fin dai primi istanti le impressioni respirate in casa FDJ-Suez erano state pessime e gli ultimi riscontri effettuati nelle ore successive hanno confermato i timori peggiori. "La convalescenza al momento non può essere stabilita con certezza per quanto riguarda i ...