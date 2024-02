Ciclismo | Ganna guarda alle Olimpiadi | “Mi piacerebbe tornare a casa con qualcosa di pesante”

Roma, 17 febbraio 2024 – La stagione delle Classiche non è lontana e gran parte delle speranze dell'Italia sono riposte in Filippo Ganna, che non a caso ha ... (sport.quotidiano)

Seconda corsa stagionale per Filippo Ganna. Dopo l’esordio in Australia al Tour Down Under (al quale ha seguito anche la tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo ... (oasport)