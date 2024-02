Ciclismo Donne Il primo successo di Sara Fiorin | Dedicato a mio fratello Matteo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prima vittoria per. La brianzola della UAE Development Team si è aggiudicata l’internazionale Umag Trophy per la categoriaelite che, ieri, si è svolta in Croazia sulla distanza di 114 chilometri che la vincitrice ha percorso in 2 ore, 59 minuti e 55 secondi. Undi spessore per l’atleta di Seveso, il”tra le grandi“, che rilancia le quotazioni di questa giovane promettente a cui qualità di velocista hanno permesso di balzare agli onori delle cronache sportive. "Sono felice di questo- ha detto- che dedico alla squadra e a mioche domenica scorso, nella suo esordio con i dilettanti, si è fratturato la clavicola"., classe 2003, ha colto il ...