Ciclismo | domenica scatta anche la stagione degli juniores

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Dopo i dilettanti si apre con la primadel mese di marzola(17-18 anni) con la gara nazionale in programma a Cerbaia di Lamporecchio nel ricordo di Giuliano Baronti. Sono 196 gli atleti iscritti per un primo confronto di prestigio per la presenza di tante squadre, su di un tracciato di 122 km che prevede 13 giri di un circuito pianeggiante di km 7,800, più un giro finale di 18 km con la dura salita di Giugnano a una dozzina di chilometri dall’arrivo di via Amendola. Il via alle ore 14.LA: Tredici le formazioni toscane tra le quali le tre più forti sono ritenute il Team Franco Ballerini che ha affiliazione plurima e la presenza di giovani interessanti come Pascarella, Sciarra, Rolando, Proietti Gagliardoni e ...