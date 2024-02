Cibo estremo Un podcast di Camillo Langone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sonoe sono un onnivoro. Che c'è di strano? Nonostante il veganesimo montante, gli onnivori sono ancora maggioranza, direte. Magari! Non è così: anche i non vegani, anche i non vegetariani, sono pieni di tabù alimentari e mangiano tristi cibi moderati, uniformati e autorizzati dalla legge e a dal sentire comune. Io invece, essendo davvero onnivoro, mangio spesso e volentieri cibi di fronte ai quali le persone normali restano perplesse. A volte li mangio perché rappresentano il mio territorio, a volte perché rappresentano la mia religione, a volte semplicemente perché mi piacciono. E comunque in tutti i casi, perché rappresentano la mia libertà. La libertà di alimentazione è una parte della libertà di espressione. Insomma, se abitualmente mangiate penne rigate, pizze Margherite, tagliate di manzo con i pomodorini, sashimi di salmone, ...