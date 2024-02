Chiffi ha diretto il recupero Sassuolo-Napoli | l’analisi di Iannanto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Compito semplice perin quel di Reggio Emilia dovegli hanno permesso di fischiare con il contagocce e nonostante ciò, è riuscito a commettere diversi errori. Ilha dominato la gara mettendo a segno ben 6 reti che rappresenta quasi il 20% di tutto il bottino di realizzazioni del campionato fino a quel momento. 14º Doig va giù sul pressing di Di Lorenzo, ma il difensore neroverde sembra scivolare nel compiere la piroetta. Le immagini non sono chiare e potrebbe essere sbagliato il primo fischio del match di. 19º tocco di mano di Pedersen in area, ma la distanza con Traore è troppo ridotta per giudicare punibile il fallo di mano. 24º rimpallo tra Traore e Pedersen con pallone che va fuori e la rimessa è assegnata ai padroni di casa, ma la decisione sembra ...

