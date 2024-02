Chiesa via | 50 milioni a disposizione della Juve | a Giuntoli piace un giocatore del Napoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lantus e Cristianoavrebbero in mente di intavolare una trattativa con ilper unachealla dirigenza. Uncosì bello non si vedeva da un anno. La squadra si è fatta attendere a lungo durante questa stagione che, fino a questo momento, è stata da cancellare dagli annali se pensiamo che, nemmeno dieci mesi fa, gli azzurri erano sul tetto d’Italia. Può essere stata la partita di Reggio Emilia un preludio alla rincorsa Champions? Probabilmente sì, i calciatori delavranno ricordato i bei momenti in cui, dopo le partite, negli spogliatoi si festeggiava solamente. Quest’anno l’umoresquadra è stato letteralmente fatto a pezzi dai risultati. I giocatori partenopei sembravano spenti e demotivati e con ...

Si trova in una delle vie più belle e principali di Roma e accoglie ogni giorno migliaia di persone, fedeli e non che anche solo per curiosità vi entrano e ... (funweek)

Crisi Ferragnez, Fedez: “Mi si è rotto un dente”: Mostra la batteria della Vitto e filma il locale. E poi via per nuovi impegni di lavoro e incontri a casa degli amici, come Leonardo Maria Del Vecchio. Sui giornali, intanto, non si smette di parlare ...tgcom24.mediaset

L’arcivescovo Renna al parco comunale “San Paolo – Rita Privitera” di Gravina: Ad accoglienza avvenuta sarà celebrata a seguire la messa nella vicina Chiesa. Per l’occasione a concelebrare la stessa saranno i sacerdoti di tutte le parrocchie gravinesi.catanianews

Diocesi: Fidenza, al via “Cammini di comunione” per ministri straordinari dell’Eucaristia, lettori e accoliti: Prenderanno il via domenica 3 marzo il ciclo “Cammini di comunione ... Ovidio Vezzoli, che afferma: “L’Eucaristia realizza l’unità nella Chiesa in quanto rimanda al Cristo che, nell’offerta totale di ...agensir