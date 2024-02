Chiesa ancora non al top | Napoli a rischio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – La Juventus di Massimiliano Allegri deve fare i conti con i problemi fisici rimediati da Federicodurante l’allenamento di ieri. Il giocatore bianconero ha rimediato una botta dopo uno scontro di gioco con Alex Sandro che ha costretto l’ex Fiorentina ad abbandonare anzitempo la sessione di allenamento, visibilmente zoppicante. Questa la mattina i bianconeri si sono ritrovati al JTC per la consueta sessione di allenamento in vista della super sfida contro ildi Francesco Calzona, in calendario domenica alle ore 20:45. Federiconon èal top: senteabbastanza dolore e per questo motivo verrà valutato solamente nella giornata di domani. Al momento la sua presenza per la gara contro i partenopei resta in dubbio. Solamente domani se ne saprà di più, ...

Contro l'Udinese? Federico Chiesa sì, Dusan Vlahovic no. Almeno questo è il borsino del mercoledì alla Continassa in... (calciomercato)

ON AIR - Chirico: "Allegri sceglierà ancora il 3-5-2 col Napoli, Chiesa Non sembra grave": Quando diventerà grande Federico Chiesa “Chiesa è già grande, ha soltanto bisogno di fiducia e di un allenatore che capisca dove collocarlo. È un giocatore che, seppure non rientri ancora tra i top ...napolimagazine

Juve: Chiesa non si allena, in dubbio per Napoli: Federico Chiesa è in dubbio per la trasferta di Napoli. L'attaccante della Juventus, infatti, non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna: soffre ancora per un dolore alla caviglia e andrà ...ansa

Napoli Juventus, le ultime sulle condizioni di Chiesa: C’è tanta attesa per la sfida tra Napoli e Juventus con il dubbio sulla presenza di Federico Chiesa che continua a tenere banco in casa bianconera. L’ex Fiorentina accusa ancora dolore e nelle ...calcionews24