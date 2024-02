Chiara Ferragni rompe il silenzio e riappare sui social | ma i fan notano il dettaglio

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è riapparsa suidopo giorni, ma ilnon è affatto sfuggito ai fan. Ecco com’è apparsa. L’influencer è ormai sotto i riflettori da mesi, e adesso è finita ancora di più sui giornali di gossip per via della sua presunta separazione da Fedez. Nota a tutti è infatti sempre stata la sua vita sentimentale, dato che dal suo matrimonio sono nati i due figli Leone e Vittoria. Il suo profilo Instagram ufficiale vien infatti seguito da milioni di persone, che l’hanno sempre seguita con molto affetto. L’influencer ha adesso rotto ildopo giorni di assenza, ma ilnon è affatto passato inosservato. I fan la stanno riempiendo di messaggi.torna sui: il particolare L'articolo ...

Dire che non sia un bel periodo per Fedez , ma pure per sua moglie (ancora lo è), significa fare esercizio d’eufemismi ed è lo stesso rapper a confermarlo ... (milleunadonna)

Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo la separazione da Fedez: «Sono giorni tosti, non è un bell'anno ma rimaniamo positivi»: Chiara Ferragni torna a parlare sui social. Per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer appare in una storia sul suo profilo Instagram dove si rivolge direttamente ai ...ilgazzettino

Chiara Ferragni torna sui social: "Giornate toste": Sono state delle giornate un po' toste". Dopo la crisi con Fedez e le vicende giudiziarie che la vedono come protagonista, Chiara Ferragni torna a farsi sentire sui social spiegando che è un momento ...tg.la7

Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Sono giorni tosti, non è un bell’anno”: In attesa di ascoltarla domenica sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Chiara Ferragni decide di parlare con i suoi follower rispondendo ad alcune domande su Instagram. Inevitabile chiederle come ...tpi