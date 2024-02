Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo l’incontro con Fedez | le sue parole

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 29 febbraio 2024)diversi giorni di lontananza dasi è incontrata con l’ex marito per un motivo a loro caro e subitol’influencer è intervenuta sui suoi canali social, spiegando ai suoi fan come si sente in questo periodo delicato che sta vivendo. L’imprenditrice digitale ha fatto intuire che non se la sta passando benissimo eppure ha voluto mandare un messaggio di positività, in vista del suo prossimo impegno televisivo in cui potrebbe parlare di Federico Lucia () e del loro matrimonio.ilsui socialha fatto alcune storie sul suo profilo Instagram rispondendo anche alle domande dei suoi fan e dicendo in maniera ...