«Chiara Ferragni? Nessuno l’ha invitata alla Milano Fashion Week | la strategia è far ricadere la colpa su Fedez» | ecco chi l’ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Periodo tosto perFerrgni, che oltre alle beghe legali e al matrimonio in crisi con, deve anche affrontare l’amara realtà:inviatata. È la prima volta chenon viene presa in considerazione come ospite delle sfilate milanesi; come sappiamo, a quella di Versace,si è presentato...