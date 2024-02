Chiara Ferragni | “Giorni tosti | non è un bell’anno per ora” Lo sfogo sui social dopo la crisi con Fedez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po’ toste e volevo salutarvi”.torna a farsi viva nelle stories di Instagram e si rivolge ai follower: “Vi leggo e voglio ringraziarvi perché mi sapete stare sempre molto vicini in qualsiasi momento della mia vita”. Poi, condividendo alcuni messaggi inviati dai fan, aggiunge: “Mi viene da ridere perché questo in teoria è l’anno del Toro, mi sembra che tutto sia tranne unper ora. Però rimaniamo positivi”., dice l’influencer. In effetti da quando è scoppiato il caso sulla presunta rottura connon si parla d’altro, e la risonanza mediatica della vicenda non deve di certo aiutare l’imprenditrice digitale nel gestirla. Proprio nelle ultime ore il settimanale Oggi ...