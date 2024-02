Chiara Ferragni | “E’ tutto tranne che un bell’anno”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (askanews) – Torna a parlare sui social. Il suo silenzio è durato una manciata di giorni. Subito dopo la circolazione della separazione da Fedez, l’influencer e imprenditrice digitale è rimasta lontana dai social network per qualche giorno, poi ha ripreso con l’attività documentando le proprie giornate insieme ai figli Leone e Vittoria e condividendo i prodotti della sua collezione. Oggi, invece, la 36enne ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan e svelare così qualcosa in più sul suo stato d’animo in queste giornate. “per ora mi sembrache un”, ha confidato in una serie di storie su Instagram. “È da un po’ che non sono molto presente qua”, ha proseguito l’influencer rivolgendosi ai propri follower, “sono state delle giornata un po’ toste. ...

Sapete che i figli di Fedez e Chiara Ferragni hanno anche il cognome della madre? Scopriamo come mai i due ex hanno fatto questa scelta! Leggi anche: Chiara ... (donnapop)

Raggiunta da Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha commentato le notizie sulla separazione da Fedez , sottolineando come non sia una strategia per uscire dal caso ... (fanpage)

"Non è finto niente. Tutte caz...". Ferragni smentisce le voci sulla separazione come exit strategy: Voci che, ormai, hanno trovato conferma nelle parole di Chiara Ferragni e di Fedez, che anche oggi sono stati raggiunti dal giornalista per registrare le loro reazioni alle ultime indiscrezioni. In ...ilgiornale

"Potete non seguirmi più". Chiara Ferragni fermata in strada, il video: "Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi": Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 ...today

Crisi Ferragnez, Chiara Ferragni a "Pomeriggio Cinque": "Exit strategy Tutte ca***te": "Non c'è niente di finto". Chiara Ferragni torna a parlare a "Pomeriggio Cinque". L'influencer, intercettata dall'inviato del programma di Myrta Merlino, Michel Dessì, ha rilasciato alcune parole ...tgcom24.mediaset