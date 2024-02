Chiara Ferragni è tornata a farsi sentire sui social | Sono stati giorni difficili

(Di giovedì 29 febbraio 2024)sui. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, ha postato una storia su Instagram per la prima volta, parlando direttamente ai suoi fan. Ha spiegato perché è stata un po' assente ultimamente. «Ciao ragazzi, è da un po' che non ci sentiamo. Ultimamente- ha dettoin un video - ma volevo fare un saluto. Vi leggo...

Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo la separazione da Fedez: «Sono giorni tosti, non è un bell'anno ma rimaniamo positivi»: Chiara Ferragni torna a parlare sui social. Per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer appare in una storia sul suo profilo Instagram dove si rivolge direttamente ai ...ilgazzettino

Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Sono giorni tosti, non è un bell’anno”: In attesa di ascoltarla domenica sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Chiara Ferragni decide di parlare con i suoi follower rispondendo ad alcune domande su Instagram. Inevitabile chiederle come ...tpi

Ferragnez, "visti insieme sorridenti e sereni": arriva anche il gesto comune per il figlio Leone: Chiara Ferragni e Fedez stanno trovando una nuova quotidianità nel clima teso che si sta sviluppando intorno a loro. Dopo le voci di separazioni, le interviste sull'orlo delle lacrime, le liti riporta ...msn