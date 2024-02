Chiara Ferragni e la cattiva sorte | lo sfogo su Instagram | «E questo sarebbe l’anno del Toro? Finora non direi proprio» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è abbacchiata e non lo nasconde. Anzi: sembra aver ormai introdotto nella sua routine social i selfie muti che evidenziano gli occhi tumefatti, per sottolineare il suo animo afflitto in seguito allo scandalo dei pandori e la presunta separazione dal marito Fedez. Alle testimonianze dei piantini seguono di solito i ringraziamenti per la fetta di fan che sono rimasti vicini a lei e che «l’hanno capita». In una storia pubblicata oggi, però, fa un’ulteriore step. Ipotizza le motivazioni dietro il periodo nero in cui è precipitata. L’indagine per truffa aggravata a suo carico non, come sostengono gli inquirenti, la conseguenza di un «disegno criminoso» che ha riguardato pandori, bambole e biscotti, ma il frutto di una sfortunata congiunzione astrale. Se la prende infatti con l’oroscopo: «In teoria ...