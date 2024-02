Chiara Ferragni ai suoi follower | “Sono state giornate toste” E spunta l’ipotesi della doppia exit strategy

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano – “”, ma con il desiderio che dopo la tempesta arrivi l’arcobaleno.torna attiva su Instagram, il suo mezzo preferito, a poco più di una settimana dallo scoppiocrisi con il marito Fedez. E lo fa parlando direttamente ai, circa ventinove milioni. “Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire molto presente qua,un po’. Volevo salutarvi, volevo sapere come. In tutto questo vi leggo, vi leggo tanto nei dm (i messaggi privati, ndr) e qua. E voglio ringraziarvi perché mi sapete stare sempre sempre vicino in qualsiasi momentomia vita. Quindi grazie”. “Aspetto ...

Dire che non sia un bel periodo per Fedez , ma pure per sua moglie (ancora lo è), significa fare esercizio d’eufemismi ed è lo stesso rapper a confermarlo ... (milleunadonna)

Chiara Ferragni parla per la prima volta dopo la separazione da Fedez: «Sono giorni tosti, non è un bell'anno ma rimaniamo positivi»: Chiara Ferragni torna a parlare sui social. Per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer appare in una storia sul suo profilo Instagram dove si rivolge direttamente ai ...ilgazzettino

Chiara Ferragni torna sui social: "Giornate toste": Sono state delle giornate un po' toste". Dopo la crisi con Fedez e le vicende giudiziarie che la vedono come protagonista, Chiara Ferragni torna a farsi sentire sui social spiegando che è un momento ...tg.la7

Chiara Ferragni rompe il silenzio: “Sono giorni tosti, non è un bell’anno”: In attesa di ascoltarla domenica sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa, Chiara Ferragni decide di parlare con i suoi follower rispondendo ad alcune domande su Instagram. Inevitabile chiederle come ...tpi