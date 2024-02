Chi rischia esagerando con l' ironia | attenzione Branko | l' oroscopo di oggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ecco "Le stelle di", l'segno per segno di, giovedì 29 febbraio Ariete Si usa dire “anno bisesto, anno funesto”: non necessariamente è così. Quanto alla giornata di, meglio non fare nulla di magico. Il grande protagonista di tutti i segni è Saturno che si congiunge al Sole nel segno dei Pesci, aspetto che può far tremare la Terra, può smuovere le ombre del mare, agitare le persone. Nel vostro caso vi avverte di non sottovalutare la concorrenza nel lavoro. In amore no, non avete concorrenti. Toro Amanti della buona cucina,dovete essere disciplinati a tavola, Luna contro disturba stomaco e fegato. Vi rifarete a Pasqua… a proposito, perché non fate subito progetti di viaggio? Giove nel segno aumenta lo slancio passionale ma vi rende impulsivi e impazienti, ...