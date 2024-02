Chi è Daniela Klette | la terrorista rossa arrestata a Berlino con un passaporto falso italiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Exdella "Raf" (Rote Armee Fraktion, ovvero "Armata")era l'unica donna etichettata come "pericolosa" nella lista dei ricercati di Europol.

La notizia della tragica morte di suo figlio Giovanbattista Cutolo aveva fatto il giro d’Italia, comprensibilmente. Una tale violenza, insensata, non poteva ... (dilei)

Daniela Missaglia è l'avvocato divorzista di Milano scelto da Chiara Ferragni per le pratiche di divorzio da Fedez . Lei ama viaggiare, giocare a golf e ... (ilgiornaleditalia)

"Vorremmo custodire la nostra terra, farla esprimere restando lontano da tutto ciò che non le fa bene e non ci fa bene, concetto questo da estendere a tutto: ... (gamberorosso)

È morta Daniela Quaresima, la vignaiola marchigiana dall'anima rock sempre in viaggio: La vignaiola del La Marca di San Michele, una delle cantine più apprezzate nel comprensorio dei Castelli di Jesi, è scomparsa a 54 anni ...gamberorosso

Liliana Segre querela Elena Basile per le parole sui bambini ebrei: L'ex diplomatica in un video sui social aveva accusato la senatrice a vita di essere preoccupata soltanto della loro vita ...ilsecoloxix

Chiara Ferragni, scelto il team di avvocati per il divorzio da Fedez: nomi famosissimi: Per la separazione Chiara Ferragni si sarebbe affidata ad una squadra di avvocati in cui spicca il volto del noto legale Daniela Missaglia ...bigodino