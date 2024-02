Chi attacca la polizia ci mette in pericolo | le pesantissime parole di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bisogna «dire grazie alla forze dell'ordine» per quello che fanno, rischiando la vita. Poi chi ha sbagliato, chi ha commesso «abusi», va «sanzionato». Ma guai a «togliere la solidarietà» a chi «ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra». È un gioco «so». E comunque, non si possono prendere lezioni da chi «inseguiva gli italiani in spiaggia con i droni».non aveva ancora parlato degli scontri trae studenti accaduti a Pisa. Decide di farlo al Tg2, in una lunga intervista, il giorno prima dell'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in Parlamento. «Io penso», ha premesso, «che per giudicare correttamente quanto accaduto sia utile raccontare qualche numero». Ricorda che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, sono stati 26 gli agenti ...