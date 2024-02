Chi arbitrerà Napoli-Juventus?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Chi sarà il direttore di gara di, in programma domenica 3 marzo alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona? L’ex arbitro Calvarese si è soffermato sulla possibile scelta in un articolo sul sito www.gianlucadimarzio.com. Gli azzurri sono reduci dal 6-1 rifilato al Sassuolo nel recupero della ventunesima, mentre i bianconeri vengono dal successo nei minuti finali contro il Frosinone allo Stadium, nel lunch match della venticinquesima (3-2, gol di Rugani). Una partita come questa è sempre molto delicata da arbitrare. Per questo, a poche ore dalla designazione ufficiale, non è ancora certo il nome del direttore di gara che sarà chiamato a condurre questa partita”. Aspettando, i probabili tre I papabili sono tre: Maurizio Mariani, Marco Di Bello e Federico La Penna. Mariani ...