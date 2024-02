Che fine ha fatto Tullio De Piscopo

Albino Classica - Concerto inaugurale: Il festival "Albino Classica" propone da molti anni concerti e conferenze in tema musicale. I programmi presentano un repertorio che spazia dalla musica classica tradizionale a quella contemporanea, c ...ecodibergamo

Calci e pugni alla ex in stazione, bloccato in extremis e arrestato: L'ex violento è stato allontanato dalla donna per porre fine a quel difficile momento. Le motivazioni L’uomo ha ammesso ai carabinieri di aver divorziato dalla moglie, ma di non accettare il fatto che ...padovaoggi

Il presidente del Senegal, 'lascerò l'incarico il 2 aprile': vorrei chiarire che lascerò il mio incarico alla fine del mio mandato, il 2 aprile, come ho già indicato", ha aggiunto. Negli ultimi giorni Sall ha dichiarato più volte che si sarebbe dimesso ...ansa