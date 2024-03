Chaves-Arouca venerdì 01 marzo 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Chavez è penultimo in classifica e dunque assolutamente bisognoso di punti se vuole sperare di salvarsi, mentre l’, che ha vinto cinque delle ultime sei partite e che ha comunque fatto bene anche nell’unica sconfitta, è al settimo posto e ormai fuori dalla zona calda. Per gli Arouquenses, scalare altre posizioni sembra molto complicato InfoBetting: Scommesse Sportive e

A fome de pontos no ciclone de irreverência: O GD Chaves recebe o FC Arouca, no embate que irá abrir as hostilidades da 24ª jornada. As duas equipas estão em momentos de forma algo distintos, sendo que os arouquenses, apesar de um desaire recent ...msn

Arouca multado por causa dos apanha-bolas, Estrela paga 7 mil euros: Também relativa à 23.ª jornada é a multa de 561 euros aplicada ao Arouca, por «comportamento incorreto dos apanha-bolas».maisfutebol.iol.pt

Moreno quer um Chaves “muito equilibrado” para conseguir bater o “forte” Arouca: O treinador do Desportivo de Chaves disse hoje que quer vencer o embate com o Arouca, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, tarefa que antevê difícil, não só pela qualidade do adversário, mas também p ...diariodetrasosmontes