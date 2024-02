Charles Leclerc | Il Cavallino Rampante e la Sfida con la Red Bull al Gran Premio del Bahrain

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alla fine della fiera, cioè all’inizio del Mondiale, tutti gli occhi dei ferraristi saranno puntati su di lui. Su. Per la semplice ragione che il Popolo Rosso lo ama. A maggior ragione da quando si è saputo che prossimamente Carlos Sainz cederà il posto al Re dei Re, noto all’anagrafe come Lewis Hamilton. Carletto sta a Maranello dal 2019. Una vita fa. Quando ha voglia di sfogarsi in privato, racconta cose così: "È bellissimo quando la gente mi fa i complimenti per come ho vinto i duelli con Hamilton a Monza o con Verstappen in. Ma poi ci ripenso e rosico: il primo episodio risale al 2019, il secondo al 2022…" Tradotto: è tanto per la memoria, ma è pochissimo in sede di bilancio.ama il, ha accettato di prolungare il contratto pur sapendo che c’era Lewis ...