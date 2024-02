Cessate il fuoco per 6 settimane Biden pone le condizioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha avuto un colloquio telefonico con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, con il quale ha convenuto che «il rilascio degli ostaggi risulterebbe inilimmediato e sostenibile a Gaza per un periodo di almeno sei». Lo riferisce la casa Bianca in una nota, nella quale si sottolinea che il presidente ha ringraziato la leadership di al Sisi «per la consegna di aiuti umanitari a Gaza». I due presidenti hanno poi discusso di come «un periodo di calma prolungata possa essere reso più duraturo, l'aumento dell'assistenza umanitaria e di come ililpotrebbe assicurare che questa arrivi ai civili in difficoltà in tutta la Striscia». «Il tragico e allarmante incidente» a Gaza, dove oltre un centinaio ...