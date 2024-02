Cesena-Entella venerdì 01 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ventinovesimo turno di Serie C girone B e la lotta per la promozione diretta sembra essersi chiusa quasi definitivamente dal momento che ildi Toscano è in vetta con un comodo +12 sulla Torres, la più immediata inseguitrice. I romagnoli hanno vinto 22 partite su 28 ammazzando definitivamente il campionato nonostante la partenza sprint dei sardi, rimontati e superati di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cesena e Juve Stabia meglio di Real Madrid e PSG, solo l'Inter davanti: Sono infatti il Cesena e la Juve Stabia che hanno subito soltanto quattordici reti, due in più rispetto alla capolista della Serie A.tuttoc

Il Secolo XIX - Entella, adesso bisogna segnare: Problemi in fase offensiva per l'Entella, l'edizione odierna de Il Secolo XIX fa il punto. "Se la rete di Giovannini è un punto di svolta lo diranno le prossime partite, per ora ...tuttoc

Domani assenti Pieraccini e Saber. Corazza in pausa per tre settimane: Un Cesena incerottato prepara la sfida di domani all’Orogel Stadium Manuzzi contro la Virtus Entella. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Andrea Ciofi, che ha smaltito completamente i postumi ...ilrestodelcarlino