Ceferin sta per baciare la campionessa della Spagna | si ferma a un centimetro | effetto Rubiales

Come riporta Calcio&Finanza, è arrivata l’ufficialità del cambio di statuto Uefa . Al Congresso a Parigi, Ceferin ha ottenuto quello che voleva. Il cambio ... (ilnapolista)

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha appena annunciato che non si ricandiderà per un altro mandato. Nel corso del 2022/23 il suo stipendio , però, è ... (ilnapolista)

Per l’ultima volta la Champions League come l’abbiamo conosciuta nelle recenti stagioni. Dalla prossima edizione cambieranno infatti sia il format che la ... (ilfattoquotidiano)

Inter-Atalanta, Oreggia: "Questo calcio ormai schiavo del Var non può piacere a nessuno. E’ il calcio di Ceferin e Infantino": "Questo calcio ormai schiavo del var non può piacere a nessuno nemmeno a chi è smisuratamente più forte come l’Inter. E’ il calcio di Ceferin e Infantino cioè del peggio. Inter-atalanta". Così l'ex ...tuttojuve

Corsera - Assalto all’Europa: Le italiane proveranno l'assalto all'Europa, si legge sul Corriere della Sera. La Serie A non sarà più il campionato più bello al mondo, di certo non il ...tuttojuve

De Rossi: "Il sogno mio è giocare tutte le partite per 90 minuti come nel primo tempo contro l’Inter": Queste le sue parole: "La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto patos". Così Daniele De ...fcinternews