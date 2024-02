“Cavalli di razza”. Confermate le pene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Conferma in Appello per i 34 imputati dello stralcio dell’indagine "di", che hanno scelto il rito abbreviato. Ieri i giudici milanesi hanno confermato le condanne inflitte a dicembre 2022, per un totale di circa 200 anni di reclusione. La pena più alta, oltre 11 anni, è stata letta a carico dello storico boss della ‘ndrangheta in Lombardia, Bartolomeo Iaconis, 65 anni di Appiano Gentile, già all’ergastolo per l’omicidio di Franco Mancuso. I giudici sono intervenuti solo con lievi riduzioni delleper alcune posizioni, chiudendo il 2° dell’indagine coordinata dai pm milanesi, svolta dalla Mobile di Milano e della GdF di Como, che il 16 novembre 2021 era sfociata nell’esecuzione di una vasta ordinanza. Condanna a 10 anni per Michelangelo Larosa, 52 anni residente in Svizzera, 9 anni a Michelangelo Belcastro, 34 anni ...