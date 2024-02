Catania | Palazzo dei Chierici | via a lavori di manutenzione straordinaria

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Un intervento di messa in sicurezza dei prospetti delle due ali deldei, prospicenti su Piazza Alonzo di Benedetto ( ‘A Piscaria), è in corso di svolgimento, su iniziativa della giunta comunale del sindaco Enrico Trantino. Il pregiatosettecentesco presenta diversi punti di criticità nei prospetti laterali, con vaste zone ammalorate e copiosi distacchi di intonaci, con rischi per i passanti e chi vi lavora. L’intervento di tutela dell’immobile prospettico al Municipio in piazza Duomo, che da parecchi anni ospita gli uffici della Ragioneria Generale e dei Tributi comunali, consiste nel risanamento e recupero dell’edificio attraverso il rifacimento degli intonaci esterni delle facciate e alla revisione e ristrutturazione degli infissi esterni danneggiati in più punti. ...