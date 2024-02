Catania | aggredito per un debito di droga da 3mila euro | fermati in due – VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 La Procura Distrettuale della Repubblica ha delegato la Polizia di Stato per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale, emessa, in data 26 febbraio 2024, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale a carico di due soggetti, un 38enne e un 33enne, in quanto gravemente indiziati, in esito agli elementi acquisiti, della commissione del reato di tentata estorsione aggravata dall’aver commesso il fatto in più persone riunite e all’interno di un’abitazione. Le indagini, coordinate da questo Ufficio e tempestivamente avviate dagli investigatori della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile della Questura etnea, la notte dello scorso 28 gennaio, hanno permesso di acquisire,allo stato degli atti ed in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero che ...