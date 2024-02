Catania | aggredito funzionario della Motorizzazione Civile | la denuncia dell’UGL

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Partecipata assemblea sindacale quella che si è tenuta ieri nei localidi, dove il personale si è radunato per un confronto sul da farsi, dopo l’ennesima aggressione subita nei giorni scorsi da unnel corso di un servizio esterno per le operazioni tecniche di revisione di mezzi. La riunione, convocata dalle sigle Ugl Autonomie locali e Sadirs, condivisa anche da altre sigle sindacali, è stata l’occasione per manifestare ancora una volta lo stato di agitazione dei lavoratori sui temi relativi ai carichi di lavoro ed alla sicurezza nelle attività interne ed esterne, ma anche per pianificare rinnovate iniziative per chiedere a chi di competenza soluzioni urgenti a tutela di chi, ogni giorno, è chiamato a svolgere compiti ...