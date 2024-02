Castellabate | abusi edilizi | sequestrate tre case

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nei giorni scorsi militari del Nucleo Carabinieri Parco di(SA), ad esito d’attività d’indagine volta, anche con l’ausilio dell’Ufficio Antivismo, alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni della normativaa, paesaggistica ed ambientale, hanno eseguito in, in area di particolare valenza ambientale ricadente nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni ed in zona agricola, il sequestro preventivo d’iniziativa di un manufatto a forma rettangolare da adibire a civile abitazione, ottenuto dalla chiusura di una tettoia in legno anch’essa priva di titolilegittimi, dalle dimensioni di circa 8,20 m x 4,30 mt., realizzato in blocchi di calcestruzzo, con suddivisioni interne e sistema di copertura a pannelli ...