Cassero | i dem non ci stanno Si pensa al ricorso al Tar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta ad affidare ad uno studio legale l’incarico per valutare se vi siano i presupposti per unal Tar contro l’atto deliberativo della Regione Toscana, che il mese scorso ha dato il via libera alla rivalutazione volumetrica della discarica di Fosso del. E’ il documento al qualelavorando i consiglieri del centrosinistra, per un atto che potrebbe essere presentato già nella prossima seduta del consiglio comunale. Nelle scorse settimane, la giunta regionale si era espressa favorevolmente (sulla base di quanto emerso in Conferenza dei Servizi) sulla richiesta di Herambiente dopo che il gestore aveva chiesto di portare la capienza del sito deldagli attuali 3.010.000 metri cubi a 3.392.500, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli ...