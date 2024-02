Cassano d’Adda | patente revocata nel 2022 ma continua a guidare il suo furgone per consegnare i pacchi

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Due furbetti della guida di veicoli senzasmascherati dagli agenti di polizia locale Pina Chiofalo e Daniel Menghini in una sola giornata.ma lui, 53enne sud americano residente a Milano,va a fare le sue consegne con il. Il documento di guida era stato revocato neldalla polizia stradale di Chiari e successivamente fermato e segnalato anche dalla polizia stradale di Arcore ma il sud americano imperterrito hato anonostante la. Nel pomeriggio di mercoledì, l'uomo era di passaggio ad'Adda dove è stato fermato dagli agenti di polizia locale alla ...

manifesti che invitano alla partecipazione alla cerimonia per la Giornata della Memoria imbrattati con scritte inneggianti alla Palestina libera e scritte “no ... (ilgiorno)

Cassano d’Adda (Milano), 6 febbraio 2024 – Si alza forte il grido di mal contento, amplificato da numerosi post sui social, per la mancanza di parcheggi auto ... (ilgiorno)

Ventisei nuovi spazi di sport e sociale destinati ai giovani in Lombardia: E' stato pubblicato l’elenco di progetti finanziabili dall’iniziativa “Sport&Giovani: crescere insieme” promosso da Regione Lombardia e Sport e Salute, tra cui anche uno a Cassano d'Adda. Tra i ...primalamartesana

Rinviati a giudizio i 5 imputati per il crollo della gru che uccise 3 operai: Tutti rinviati a giudizio i 5 imputati del crollo della gru avvenuto il 19 dicembre 2021 in via Genova a Torino, incidente nel quale morirono tre operai: Roberto Peretto (52 anni, di Cassano d'Adda), ...milanotoday

Crollo della gru in via Genova a Torino: cinque imputati a giudizio, risarcite le famiglie dei tre operai morti: 52enne di Cassano d'Adda (Milano), Marco Pozzetti, 54enne di Carugate (Milano), e Filippo Falotico, 23enne di Torino, ma conosciuto anche a Coazze di cui era originario. Altri tre operai rimasero ...torinotoday