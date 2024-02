Caso Salis | bufera sul Tg1 per l’intervista al ministro di Orban

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Rai ancora nella, questa volta per aver adottato un atteggiamento filogovernativo, e dunque di vicinanza, al governo. A scapito della detenuta italiana a Budapest, Ilaria. Ieri sera, durante l’edizione delle 20, è andata in ondaaldegli Esteri, Péter Szijjártó. Il membro del governo ha criticato i media che interferiscono con il sistema giudiziario magiaro.Leggi anche: Ilaria, le lettere da Budapest: “Trattata come un mostro” Un comizio senza contraddittorio Le parole dell’esponente del governo di Viktor. “È sorprendente che i media italiani tentino di interferire con il sistema giudiziario ungherese; questa signora è venuta in Ungheria con una banda di estremisti di sinistra e ha picchiato persone ...