Caso Ilaria Salis | è scontro tra Italia e Ungheria Ilaria | “sono in un baratro”

(Di giovedì 29 febbraio 2024), ètratiene un diario di prigionia: “in un” Dopo le ultime dichiarazioni del ministro Ungherese, è alta la tensione con il nostro Paese suldi. Su X, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto riferendosi alha detto: “È sorprendente che l’cerchi di interferire in una vicenda giudiziaria ungherese”. Poi ha aggiunto. “Questa signora, presentata come una martire in, è venuta incon un piano chiaro per attaccare persone innocenti ...

Le dure dichiarazioni in visita a Roma, proprio mentre per l’antifascista italiana si era aperta l’ipotesi di domiciliari in Ungheria e poi in Italia (repubblica)

“È sorprendente che l’Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese” . È questo il primo duro commento che il ministro degli Esteri ... (ilgiorno)

Ilaria Salis, l'Ungheria insiste: gente quasi uccisa da gruppi di sinistra: Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata in Italia come una specie ... Lo ha affermato, in un video su Facebook, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjartó. Parlando del Caso Salis, ha ...tgcom24.mediaset

Ungheria insiste, gente quasi uccisa da gruppi di sinistra: Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata qui in Italia come una ... Così il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó attacca su Fb sul Caso dell'insegnante italiana detenuta a Budapest ...ansa

Alta tensione tra Italia e Ungheria su Ilaria Salis, l'incontro tra i ministri degli esteri non porta passi in avanti: L’incontro tra i ministri degli esteri di Italia e Ungheria non ha portato a una distensione sul Caso di Ilaria Salis, anzi. Budapest accusa l’Italia di interferenze sul suo sistema politico e ...rtl