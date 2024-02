Casa Bianca | A Gaza grave incidente

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 17.35 Il portavoce del Consiglio di sicurezza dellaha definito "un" la strage didove oltre 100 persone hanno perso la vita mentre erano in attesa della distribuzione deglia aiuti alimentari. Il portavoce ha detto che lasta esaminando la situazione e ha rinnovato l'appello per il cessate il fuoco. "Piangiamo la perdita di vite innocenti e riconosciamo la terribile situazione umanitaria a, dove palestinesi innocenti stanno soltanto cercando di nutrire le loro famiglie".

Spari sulla folla in fila per gli aiuti a Gaza, 104 morti. Usa: 'incidente grave': Oggi sono stati lanciati nel settore nord, a Jabalya e presso l'ospedale Indonesia.. Anche la Casa Bianca sta valutando la possibilità di lanciare aiuti a Gaza da aerei poiché le consegne via terra ...ansa

Indagine della Casa Bianca: "Le auto cinesi minacciano la sicurezza nazionale": "Un'industria automobilistica dinamica è vitale per l'economia degli Stati Uniti", esordisce l'inquilino della Casa Bianca, aggiungendo che la "Cina è determinata a dominare il futuro del mercato ...quattroruote

Quanto è adatto il presidente degli Stati Uniti È stato pubblicato un nuovo controllo sanitario: Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden soffre di dolori e sofferenze di ogni genere, ma secondo i suoi medici è perfettamente idoneo alla ...toscanacalcio