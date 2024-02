Cartucce e toner | smaltirli correttamente è un obbligo legislativo e serve a tutelare l’ambiente e la nostra salute

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lo smaltimento di rifiuti nocivi e/o pericolosi come, ad esempio,esauste, deve essere effettuato in base a regole precise dettate dal legislatore con la finalità di prevenire rischi di danni allacausati dalla esposizione a sostanze tossiche contenute nei, rischi di incendio ed esplosione, ma anche inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria. Questo vale in particolare per tutte le aziende e i possessori di partita IVA. Roberto Ghisleni, titolare di Loda Orobica, ci aiuta a capire come devono comportarsi le aziende, per essere in regola e non incorrere in sanzioni “Le aziende possono raccogliere (all’interno di appositi contenitori) ie leesauste presso la propria sede, per un periodo limite di 12 mesi; trascorso tale termine scattano ...