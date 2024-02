Cardinale | «Io e Ibra non siamo contenti che il Milan non è primo in classifica Dobbiamo evolvere»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il patron delGerryha parlato al summit organizzato dal Financial Times. Sul rendimento del: «Tutto ciò che riguarda ildeve. Guarderemo anche al personale, nonsoddisfatti degli infortuni. Io e Zlatan nonche nonprimi in, ma la squadra è giovane e può migliorare nel tempo. Se compri un giocatore e non ce l’hai a disposizione, cosa paghi a fare il suo cartellino? E’ frustrante. Va migliorato l’aspetto medico nel. Stiamo cercando di essere responsabili in come costruiamo la squadra. Ma se lo facciamo e poi non abbiamo tutti i giocatori, quale è il punto? E ci sono tanti motivi per questo, non puoi semplicemente accusare ...